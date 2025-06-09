Пидручный: Конвертируем злость в донаты, помогаем защитникам

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный отреагировал на варварский обстрел россиянами его родного города Тернополя 6 июня. Соответствующий пост наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Сверхсложная ночь для Украины и моего родного Тернополя. Конвертируем злость в донаты. Помогаем защитникам.

Остановился сбор на авто, которое нужно было "на вчера" – написал Дмитрий.