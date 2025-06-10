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Вирер продолжает активную подготовку к следующему сезону. Видео

Биатлон
Обновлено

Готовится к Олимпиаде

Вирер продолжает активную подготовку к следующему сезону. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась со своими поклонниками новым видео. Спортсменка проводит активную подготовку к следующему сезону, в частности, к Олимпийским играм-2026, которые состоятся в Милане и Коррино-д’Ампеццо. Соответствующий пост Доротея разместила на своей официальной странице в Instagram.

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