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Вирер продолжает активную подготовку к следующему сезону. Видео
Готовится к Олимпиаде
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась со своими поклонниками новым видео. Спортсменка проводит активную подготовку к следующему сезону, в частности, к Олимпийским играм-2026, которые состоятся в Милане и Коррино-д’Ампеццо. Соответствующий пост Доротея разместила на своей официальной странице в Instagram.
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