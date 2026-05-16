Думала, само пройдет: звездная спортсменка напугала фанатов экстренной госпитализацией

Норвежская биатлонистка Каролин Кноттен сообщила о проблемах со здоровьем.

31-летняя спортсменка оказалась в больнице из-за воспаления аппендицита, которое дало о себе знать во время этапа Кубка мира в Холменколлене.

Сначала Кноттен не придала значения болям в животе, полагая, что они пройдут сами. Позже состояние ухудшилось, и ее госпитализировали.

Сейчас спортсменка проходит лечение и не знает, когда сможет вернуться к тренировкам.