Биатлон
Думала, само пройдет: звездная спортсменка напугала фанатов экстренной госпитализацией
Когда возвращение – неизвестно
Getty Images / Global Images Ukraine
Норвежская биатлонистка Каролин Кноттен сообщила о проблемах со здоровьем.
31-летняя спортсменка оказалась в больнице из-за воспаления аппендицита, которое дало о себе знать во время этапа Кубка мира в Холменколлене.
Сначала Кноттен не придала значения болям в животе, полагая, что они пройдут сами. Позже состояние ухудшилось, и ее госпитализировали.
Сейчас спортсменка проходит лечение и не знает, когда сможет вернуться к тренировкам.
