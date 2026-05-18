Семенов: Возглавить сборную Украины для меня сюрпризом не было

Сергей Семенов, главный тренер мужской сборной Украины по биатлону, рассказал о деталях своего назначения на должность руководителя команды. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

– Сергей, скажи, пожалуйста, стало ли для тебя неожиданностью предложение возглавить мужскую сборную или ты целенаправленно шел к этой цели, проходил обучение для тренеров и готовился именно к тренерской карьере, и это приглашение стало логическим итогом этой работы?

– Сюрпризом это точно не было, потому что я сам подал свою кандидатуру на это место. Еще два года назад я разговаривал с Иваном Ивановичем Крулько, и еще тогда он предлагал, но на тот момент я отказался. Я не был готов, мотивации не было, какого-то влечения именно к тренерской работе. Но, в принципе, я понимал, что когда-нибудь захочу попробовать это. Знания были, опыт был и есть. Те годы, что я уже не бегаю, я проходил курсы, общался с людьми, работал тренером немного в закулисье, скажем так. Все шло к этому. И когда я узнал, что Надежда Александровна Белова уходит и искали какого-нибудь иностранного специалиста… А я себя позиционирую как тренера смешанного типа: немного наш, немного западный – такой смешанный стиль; поэтому решил, что это может быть хорошим вариантом для команды, и подал сам свою кандидатуру.

– А какие специальные тренерские курсы ты проходил или это в перспективе?

– Да, тренерские курсы проходил в Швейцарии. Плюс, конечно, у меня образование уже давно было профильное. Поэтому в плане образования все хорошо. Но всегда есть к чему стремиться, всегда есть куда развиваться, всегда есть чему учиться.