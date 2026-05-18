Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Семенов обратился к болельщикам перед началом работы в сборной Украины
Удачи, тренер
Сергей Семенов, главный тренер мужской сборной Украины по биатлону обратился к болельщикам национальной команды перед началом работы. Его слова цитирует biathlon.com.ua:
– И наконец, возможно, хочешь что-то передать болельщикам?
– Верьте в команду, верьте тренерам! Я очень мотивирован, и, думаю, спортсмены тоже мотивированы. И команда молодая – как спортсменов, так и тренеров. Полагаю, у нас получится хорошая взаимная работа, и это обязательно приведет к результату. Может быть, не сразу, но в перспективе – это 100%. Я уверен в себе, я уверен в команде. Всё будет хорошо, поддерживайте нас!
