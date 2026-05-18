Пидручный прокомментировал завершение сотрудничества с Санитрой

Дмитрий Пидручный, капитан мужской сборной Украины по биатлону рассказал о завершении сотрудничества со словенским специалистом Юрием Санитрой. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

"Последние десять лет я тренировался под руководством Юрая Санитры, а последние два года это была индивидуальная работа в рамках подготовки к Олимпиаде. Хочу еще раз поблагодарить Юрая за это время и за все результаты, которых мы достигли вместе.

Что касается будущего сезона: я бы не сказал, что буду работать полностью самостоятельно. Скорее это будет учет моих индивидуальных показателей. Я самый старший в команде, другие ребята гораздо моложе, поэтому мой возраст нуждается в специфическом подходе к нагрузкам. Однако я планирую тренироваться в общей группе. Это важно и для меня – возможно, научусь чему-то новому у молодежи, и для них, ведь я готов делиться опытом и помогать команде расти" – сказал Дмитрий.