Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пидручный прокомментировал завершение сотрудничества с Санитрой
Пришло время для нового опыта
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Дмитрий Пидручный, капитан мужской сборной Украины по биатлону рассказал о завершении сотрудничества со словенским специалистом Юрием Санитрой. Его слова цитирует biathlon.com.ua:
"Последние десять лет я тренировался под руководством Юрая Санитры, а последние два года это была индивидуальная работа в рамках подготовки к Олимпиаде. Хочу еще раз поблагодарить Юрая за это время и за все результаты, которых мы достигли вместе.
Что касается будущего сезона: я бы не сказал, что буду работать полностью самостоятельно. Скорее это будет учет моих индивидуальных показателей. Я самый старший в команде, другие ребята гораздо моложе, поэтому мой возраст нуждается в специфическом подходе к нагрузкам. Однако я планирую тренироваться в общей группе. Это важно и для меня – возможно, научусь чему-то новому у молодежи, и для них, ведь я готов делиться опытом и помогать команде расти" – сказал Дмитрий.
Популярное сейчас
- Игрок сборной Украины ночевал в отеле с женой перед 0:3 от Румынии на Евро. Известно, кто это
- Прощание с Гризи, поминки Жироны, вымученное спасение Севильи. Что мы увидели в 37-м туре Ла Лиги
- Победы Шахтера и Александрии, Рома с Довбиком близка к Лиге чемпионов, Жирона с Цыганковым – в зоне вылета. Главные новости за 17 мая
- Семенов: Возглавить сборную Украины для меня сюрпризом не было
- Фигура на 1,5 млн лайков. Невеста Роналду примерила самые соблазнительные купальники сезона
- После дисквалификации Мудрик впервые появился на публике и фактически подтвердил новый роман