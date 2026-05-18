Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пидручный рассказал о старте подготовки к новому сезону
Возможно, последний год в команде
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Дмитрий Пидручный, капитан мужской сборной Украины по биатлону рассказал о начале подготовки к сезону 2026/2027. Его слова цитирует biathlon.com.ua:
"Новый подготовительный цикл стартует уже 15 мая. Начинаем в Сходнице, где первые несколько дней будут посвящены медицинскому обследованию. Важно, чтобы все заходили в сезон в хорошем состоянии и с четким пониманием состояния здоровья.
Далее мы переезжаем в Западный реабилитационно-спортивный центр НКСИУ в селе Яворов ("Сянки"). Там начнется основная база – интенсивная физическая подготовка и стрелковая работа" – сказал Дмитрий.
Популярное сейчас
- Официально. УАФ назвала помощников нового тренера сборной Украины, среди которых — легенды команды
- Игрок сборной Украины ночевал в отеле с женой перед 0:3 от Румынии на Евро. Известно, кто это
- Ультрас Динамо отреагировали на заставу Реброва для Ермака
- Пидручный: Начали подготовку к новому соревновательному сезону. Фото
- Дочь Суркиса поделилась стильными фото и привлекла внимание необычным акцентом в образе
- Звезда вне конкуренции: самая красивая футболистка мира стала игроком сезона в Лестере