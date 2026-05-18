Пидручный рассказал о старте подготовки к новому сезону

Дмитрий Пидручный, капитан мужской сборной Украины по биатлону рассказал о начале подготовки к сезону 2026/2027. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

"Новый подготовительный цикл стартует уже 15 мая. Начинаем в Сходнице, где первые несколько дней будут посвящены медицинскому обследованию. Важно, чтобы все заходили в сезон в хорошем состоянии и с четким пониманием состояния здоровья.

Далее мы переезжаем в Западный реабилитационно-спортивный центр НКСИУ в селе Яворов ("Сянки"). Там начнется основная база – интенсивная физическая подготовка и стрелковая работа" – сказал Дмитрий.