Двукратный олимпийский чемпион подозревается в применении допинга

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам эстонец Андруса Веэрпалу подозревается в применении запрещённых веществ во время чемпионата мира в Либереце 2009 года.

Газета Eesti Ekspress получила документы, касающиеся показаний, данных австрийской полиции бывшим спортивным агентом Штефаном Матшинером, осуждённым за допинговые преступления и содействие переливания крови в конце 2000-х годов.

Матшинер утверждал, что Веэрпалу был его личным знакомым и он помогал эстонцу проходить процедуру принятия допинга незадолго до того, как тот выиграл свой последний титул чемпиона мира в индивидуальной гонке классическим стилем на дистанции 15 км.

Перед арбитражными слушаниями Веэрпалу предоставили возможность письменно изложить свою позицию по поводу утверждений Матшинера. Эстонец заявил, что он не получал никакой помощи на чемпионате мира в Либереце 2009 года.

Это послужило прекращению судебного разбирательства в ноябре 2024 года, когда прокурор суда Инсбрука предложил заключить мировое соглашение об уплате штрафа в размере € 700. Веэрпалу согласился на это предложение.

Напомним, Веэрпалу был оправдан Международным судом правосудия по делу об использовании гормона роста на чемпионате мира в Зеефельде в 2011 году в рамках Операции Aderlass.

Андрус Веэрпалу является двукратным олимпийским чемпионом (ОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити, США, и ОИ-2006 в Турине, Италия).

