Неужели побежим: Украинскую биатлонную команду будет тренировать финский специалист

Президент ФБУ Иван Крулько сообщил, что с начала нового сезона 2026/2027 к тренерскому штабу женской сборной Украины по биатлону присоединится финский специалист Вилли Юхани Маунуксела – бывший главный тренер женской сборной Финляндии по лыжным гонкам.

8 июня успешно завершился переговорный процесс с Вилли Маунукселой. А сегодня, 9 июня, это решение было утверждено на заседании Президиума ФБУ.

"Есть для биатлонной аудитории новость. Буквально, только что я завершил переговорный процесс, он продолжался довольно долго, с иностранным специалистом, который присоединяется к работе с нашей национальной сборной. Это финский специалист Вилли Маунуксела, бывший главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам", – отметил Иван Крулько.

Вилли Маунуксела официально приступит к работе с женской сборной Украины 15 июня. Он будет работать вместе с главным тренером команды Оксаной Хвостенко и будет отвечать за вопросы лыжного хода, физических нагрузок и восстановления спортсменок.