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Уникальный бой в Польше – 10 нокдаунов за 5 раундов. ВИДЕО
Роберт Таларек (24-13-2, 16 КО) и Патрик Шимански (19-2, 10 КО) выдали один из самых драматичных боев последних лет.
Два поляка начали бой без раскачки – уже в первом раунде Шимански дважды отправил Таларека на настил ринга. Казалось, развязка боя близка, но во втором раунде на ринге началась безумная рубка – сначала Таларек уронил соперника, но Шимански быстро восстановился и ответил соотечественнику еще двумя нокдаунами.
Третий и четвертый раунд остались за Талареком – Шимански за шесть минут четырежды оказывался в нокдауне, но не давал рефери повода для досрочного завершения поединка.
В пятом раунде Таларек пошел вперед и оформил очередной нокдаун. В этот раз рефери не увидел во взгляде Шимански заинтересованности к продолжению битвы.
В этот же вечер бывший соперник Владимира Кличко Мариуш Вах проиграл третий бой подряд.
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