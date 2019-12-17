  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хегай проведет бой за статус претендента на титул WBO
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хегай проведет бой за статус претендента на титул WBO

Бокс
(1 голосов)

Украинец Арнольд Хегай (16-0-1, 10 КО) приближается к титульному бою.

Хегай проведет бой за статус претендента на титул WBO
Новина українською

Как сообщает BoxingScene, Хегай 25 января в Бруклине в андеркарде боя Дэнни Гарсия (35-2, 21 КО) – Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) встретится со Стивеном Фултоном (17-0, 8 КО), а на кону будет стоять статус обязательного претендента на титул WBO в легчайшем весе.

Хегай в рейтинге BoxRec среди боксеров легчайшего веса занимает 46-е место. Его соперник Фултон идет 17-м.

В случае победы в следующем бою Хегай сможет рассчитывать на поединок с 24-летним мексиканцем Эммануэлем Наваррете (30-1, 26 КО), который чемпионом WBO стал в декабре 2018 года.

Арнольд Хегай в последний раз выходил на ринг августе, побив единогласным решением судей Владимира Тихонова (17-2, 10 КО).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бокс Арнольд Хегай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...