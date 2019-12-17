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Ломаченко: Я понимаю, что нужно делать в бою с Лопесом
Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) уже знает, как будет проходить бой с Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).
Лопес на прошлой неделе завоевал титул IBF в легком весе, а после боя с Ричардом Комми на ринг к американцу поднялся Василий Ломаченко. Ожидается, что мегафайт за все титулы в легком дивизионе состоится в апреле 2020 года.
"Мне нужно пройти несколько раундов с Лопесом, чтобы понять, кто он и как он работает. Конечно, у него есть сила, он умный боец, но всё зависит от твоего оппонента.
Знаю ли я, как противостоять силе Лопеса? Да, я знаю. Я хочу объединить все четыре титула. Я понимаю, что нужно делать, и подготовлюсь к этому бою", - сказал Ломаченко.
Ранее UA-Футбол сообщал, что отец Лопеса пообещал жестоко расправиться с Ломаченко.