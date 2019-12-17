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Владимир Кличко претендует на звание боксера 10-летия

Бокс
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Украинец попал в звездную компанию.

Владимир Кличко претендует на звание боксера 10-летия
Новина українською

Ассоциация американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA), представила пятерку кандидатов на звание лучшего боксеров десятилетия.

Наряду с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Владимиром Кличко в этом списке оказались Флойд Мейвезер, Андре Уорд, Мэнни Пакьяо и Сауль Альварес. Отметим, что из этого списка только Пакьяо и Альварес продолжают карьеру.

Кличко попал в список номинантов за счет своего длительного доминирования в хэвивейте. Украинец утратил свои титулы только в 2015 году, когда в Германии по судейским запискам проиграл Тайсону Фьюри. Последний бой в карьере Кличко-младший провел в апреле 2017-го, техническим нокаутом проиграв Энтони Джошуа.

Имя лучшего боксера десятилетия по версии BWAA станет известно 17 января 2020 года.

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В статье: Владимир Кличко Мэнни Пакьяо Флойд Мейвезер
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