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Экс-чемпион: Ломаченко – фаворит боя с Лопесом
Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (24-1, 20 КО) не сомневается в украинце.
Бой Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) против Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) стал делом времени после недавнего успеха американца, который на прошлой неделе нокаутировал Ричарда Комми и стал чемпионом IBF в легком весе.
"Я все еще думаю, что Ломаченко фаворит в бою с Лопесом. У Теофимо есть шансы, он быстр и силен, но у Ломаченко также есть хорошая скорость, он хорош на ногах.
Как говорил Мухаммед Али, ты не можешь ударить то, чего не видишь. В бою с Комми соперник часто задерживался перед Лопесом, но с Ломаченко будет другая история", - цитирует Прогрейса FightHype.
Ранее UA-Футбол сообщал, что украинец Хегай проведет бой за статус претендента на титул WBO.