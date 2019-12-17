Экс-чемпион: Ломаченко – фаворит боя с Лопесом

Бой Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) против Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) стал делом времени после недавнего успеха американца, который на прошлой неделе нокаутировал Ричарда Комми и стал чемпионом IBF в легком весе.

"Я все еще думаю, что Ломаченко фаворит в бою с Лопесом. У Теофимо есть шансы, он быстр и силен, но у Ломаченко также есть хорошая скорость, он хорош на ногах.

Как говорил Мухаммед Али, ты не можешь ударить то, чего не видишь. В бою с Комми соперник часто задерживался перед Лопесом, но с Ломаченко будет другая история", - цитирует Прогрейса FightHype.

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