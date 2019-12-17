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Бой Деревянченко – Головкин претендует на звание лучшего в 2019 году

Бокс
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Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) и Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) выдали драматичное шоу.

Бой Деревянченко – Головкин претендует на звание лучшего в 2019 году
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Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA), назвала список из пяти боев, один из которых станет лучшим в 2019 году.

Конкуренцию поединку Деревянченко и Головкину составят следующие бои: Мэнни Пакьяо – Кит Турман, Энди Руис – Энтони Джошуа (1-й бой), Эррол Спенс – Шон Портер и Джош Тейлор – Реджис Прогрейс.

Бой за титул IBF между Деревянченко и Головкиным состоялся в октябре в Нью-Йорке и завершился победой казаха единогласным решением судей (114:113, 115:112, 115:112).

Деревянченко уже на старте боя оказался в нокдауне, но не позволил Головкину развить локальный успех. Сергей в середине поединка перехватил инициативу и по многим показателям превзошел боксера из Караганды.

Станет ли бой Сергея Деревянченко лучшим в 2019 году, выяснится 17 января 2020 года.

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В статье: Сергей Деревянченко Геннадий Головкин
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