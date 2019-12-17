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Промоутер Джошуа в 2020 году организует 2 больших шоу в Саудовской Аравии

Бокс
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После победы Энтони, к нему поступило несколько предложений

Промоутер Джошуа в 2020 году организует 2 больших шоу в Саудовской Аравии
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Эдди Хирн рассказал о предложении, которое ему поступило после успешного проведения реванша чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и мексиканца Эдди Руиса (33-2, 22 КО) в Саудовской Аравии.

"Это стало настолько большим событием для их страны, что они хотят знать, когда это повторится в следующий раз. Они строят планы на будущее, чтобы провести еще больше боев.

Они хотят, чтобы мы, возможно, вернулись в следующем году. Весной и затем в декабре в Эд-Диръе. Мы подумываем о том, чтобы организовать два ивента. Помимо всего прочего данное сотрудничество предоставит большую возможность для самих боксеров. Абсолютно каждый из участников недавнего вечера бокса получил удовольствие от пребывания в Саудовской Аравии. Прием был на высшем уровне, так что на подходе много чего интересного".

Напомним, ранее Хирн запланировал бой между Мэнни Пакьяо и Майки Гарсией.

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В статье: Энтони Джошуа Эдди Хирн
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Источник:
XSport.ua
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