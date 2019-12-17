Лу Дибелла хочет увидеть бой Ломаченко - Лопес

Промоутер Ричарда Комми (29-3-0, 26 KO) Лу Ди Белла, впечатлен от выступления Теофимо Лопеса (15-0-0, 12 KO) в бою против его подопечного, который прошел в минувшую субботу на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

"У паренька динамит в руках. Он очень серьезный панчер, и его атаки настолько опасны, что я не думаю, что он такой уж серьезный андердог против Ломы. Да, он не настолько умел как Ломаченко, но у него есть динамит в кулаках. Он опасный маленький засранец. Знаете, я хочу это увидеть.

На месте Ломаченко я бы боксировал с Лопесом сейчас, потому что через пару лет он станет лучше и позже этот бой может стать проблемой. Ломаченко более опытный, возможно, более умелый, чем Лопес, но Теофимо представляет опасность для любого боксера в мире."

Напомним, Лопес победил Комми техническим нокаутом во 2-ом раунде и стал новым чемпионом IBF в легком весе (до 61,2 кг). Ди Белла уверен в том, что у Лопеса есть шансы в ожидаемом бою с лидером дивизиона, украинцем Василием Ломаченко (14-1-0, 10 KO).