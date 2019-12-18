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Джошуа гарантировал третий бой с Руисом
Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) не завершил историю с Энди Руисом (33-2, 17 КО).
Джошуа 1 июня в Нью-Йорке техническим нокаутом проиграл Руису, но в реванше две недели назад побил мексиканца единогласным решением судей и снова стал чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.
"Даю 100 триллионов процентов, что мы еще подеремся. Я всегда говорил, что провел бы бой с Руисом в Тихуане.
Как только я разберусь с обязательными претендентами и стану абсолютным чемпионом мира, то мы с Энди сможем договориться. Я здесь, чтобы драться со всеми", - приводит слова Джошуа Metro.
Ожидается, что Джошуа вернется на ринг не ранее апреля 2020 года, а его соперником станет обязательный претендент по линии IBF Кубрат Пулев. Бой может пройти на новом стадионе Тоттенхэма.