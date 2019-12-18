Лопес: Между мной и Ломаченко реально есть вражда

Лопес и Ломаченко проведут бой ориентировочно в апреле 2020 года, а победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе.

"Ну не нравится мне этот Ломаченко. Как человек не нравится. То есть мы не играем, между нами реально вражда и все такое, что нравится болельщикам.

Для меня ведь драки — это мой хлеб с маслом. И мои соперники просто пытаются отобрать это у меня. И тогда я переключаюсь в режим зверя. Собираюсь вырубить его, он мне капец как не нравится", - заявил американец.

Ранее UA-Футбол сообщал, что у боя Ломаченко – Лопес есть две предварительных даты.