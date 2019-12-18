Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лопес: Между мной и Ломаченко реально есть вражда
Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) рассказал о своем отношении к Василию Ломаченко (14-1, 10 КО).
Лопес и Ломаченко проведут бой ориентировочно в апреле 2020 года, а победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе.
"Ну не нравится мне этот Ломаченко. Как человек не нравится. То есть мы не играем, между нами реально вражда и все такое, что нравится болельщикам.
Для меня ведь драки — это мой хлеб с маслом. И мои соперники просто пытаются отобрать это у меня. И тогда я переключаюсь в режим зверя. Собираюсь вырубить его, он мне капец как не нравится", - заявил американец.
Ранее UA-Футбол сообщал, что у боя Ломаченко – Лопес есть две предварительных даты.