Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Богачук: Здорово завершить год хорошим боем
Сергей Богачук (17-0, 17 КО) комментирует свой последний успех.
На прошлой неделе Богачук в Калифорнии в пятом раунде нокаутировал колумбийца Карлоса Галвана (17-10-1, 16 КО) и еще на шаг приблизился к бою за титул в первом среднем весе.
"Отлично себя чувствовал. Мне попался квалифицированный оппонент как для промежуточного боя. Да и недавно я уже выходил в ринг.
Это был хороший бой для завершения года. Теперь пришло время для отдыха и подготовки к следующем бою", - приводит слова Богачука BoxingScene.
Сергей Богачук проживает в Калифорнии и тренируется у Абеля Санчеса, а его промоутером является Том Леффлер.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Богачук вошел в топ-15 рейтинга WBC.