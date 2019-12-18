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Богачук: Здорово завершить год хорошим боем

Бокс
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Сергей Богачук (17-0, 17 КО) комментирует свой последний успех.

Богачук: Здорово завершить год хорошим боем
Новина українською

На прошлой неделе Богачук в Калифорнии в пятом раунде нокаутировал колумбийца Карлоса Галвана (17-10-1, 16 КО) и еще на шаг приблизился к бою за титул в первом среднем весе.

"Отлично себя чувствовал. Мне попался квалифицированный оппонент как для промежуточного боя. Да и недавно я уже выходил в ринг.

Это был хороший бой для завершения года. Теперь пришло время для отдыха и подготовки к следующем бою", - приводит слова Богачука BoxingScene.

Сергей Богачук проживает в Калифорнии и тренируется у Абеля Санчеса, а его промоутером является Том Леффлер.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Богачук вошел в топ-15 рейтинга WBC.

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В статье: Сергей Богачук
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