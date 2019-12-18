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Хирн: Если Джошуа скажут, что сначала надо защищать титул WBO, то он будет драться с Усиком

Бокс
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Функционер рассказал о защитах титулов

Хирн: Если Джошуа скажут, что сначала надо защищать титул WBO, то он будет драться с Усиком
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Промоутер британского чемпиона мира в супертяжелом весе WBA, WBO, IBF и IBО Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Хирн просит WBO и IBF договорится между собой о том, какой пояс первым должен будет защищать Энтони, чтобы команда "AJ" могла договариваться с одним из претендентов. Цитирует Мetro.co.uk.

"Мой вопрос к боксерским организациям заключается в том, кто будет первым. Пожалуйста, поговорите между собой и скажите нам, кто первый. Мы не хотим делать титул вакантным. Мы уверены, что не обязаны освобождать пояс. Если ты объединенный чемпион мира, то должен быть определенный график защит.

Я знаю, что согласно графику IBF должна быть первой, но, возможно, нам не удастся договориться с Пулевым. Вероятно, вместо этого мы подеремся с Усиком. У Александра есть вариант провести бой с Чисорой, а затем сразиться с победителем боя Джошуа – Пулев.

Если организации поменяются местами, и нам скажут, что сначала надо защищать титул WBO, Джошуа будет драться с Усиком. Для него не проблема выйти против любого соперника. Энтони не хочет терять пояс. Больше всего он желает стать абсолютным чемпионом. Потеря титула опустошит его".

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В статье: Энтони Джошуа Эдди Хирн
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