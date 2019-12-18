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Уоррен анонсировал третий бой Уайлдер - Фьюри

Бокс
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Он состоится летом в 2020 году

Уоррен анонсировал третий бой Уайлдер - Фьюри
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Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен сообщил, что, независимо от второго поединка против Деонтея Уайлдера в феврале, боксеры проведут еще один бой летом 2020 года.

Напомним, первый бой чемпиона WBC в тяжелом весе Уайлдера и экс-обладателя титулов WBA (Super), IBF, WBO Фьюри прошел в декабре 2018 года и завершился ничьей. Реванш состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.

"Тайсон собирается вернуться на ринг в поединке против Уайлдера 22 февраля. Они будут драться снова летом, причем независимо от того, кто победит", — цитирует Уоррена talk sport.

Всего в активе 31-летнего британца 30 побед в 35 поединках. В профессиональной карьере Уайлдера 40 побед и ни одного поражения.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер Фрэнк Уоррен
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