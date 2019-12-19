Джошуа хочет драться с Усиком уже в следующем бою

Джошуа в статусе чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе вынужден выбирать между двумя путями – по линии WBO обязательным претендентом для британца является Усик, а по линии IBF на бой с лидером хэвивейта претендует Кубрат Пулев (28-1, 14 КО).

"Если честно, у меня есть предпочтение. Но я не хочу об этом много говорить, чтобы это не показалось неуважением к другому бойцу.

Я предпочитаю драться с тем, кто лучше. А вы и сами знаете, кто на бумаге сильнее. Да, у меня есть предпочтение. Но я уже попадался на недооценке оппонента. Это та ошибка, которую можно вновь повторить. Я этого не хочу.

Я обоих претендентов считаю настоящими киллерами, очень опасными бойцами. И я бы предпочел бой с тем, кто опаснее. Несмотря на то, что они оба очень хороши, Усик все же добился в боксе намного большего. Он – победитель Олимпийских игр и абсолютный чемпион мира в крузервейте. Он перешел в хэвивейт. У него крутой рекорд. Именно поэтому я бы предпочел драться с ним. Ведь он реально очень хорош", - заявил Джошуа.

Ранее UA-Футбол сообщал, что следующий бой Александра Усика может пройти в Манчестере.