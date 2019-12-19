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Промоутер не позволит Джошуа в следующем бою драться с Усиком
Эдди Хирн дал понять, что следующим соперником Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) станет не Александр Усик (17-0, 13 КО).
Джошуа в статусе чемпиона WBA, WBO и IBF 2020 год должен начать обязательной защитой против Усика или Кубрата Пулева (28-1, 14 КО).
Промоутер британца Эдди Хирн дал понять, что готовит бой с Усиком, но этот поединок точно не состоится в первой половине следующего года.
"Усик против Джошуа – это мегафайт, но пока еще рано. Если Усик побьет Чисору и проведет хороший бой, то его поединок с Джошуа может стать монструозной схваткой на вторую половину следующего года.
Мы написали в IBF и WBO. Кто идет первым? Ротационная система говорит, что IBF. Но я также представляю Усика, поэтому должен настаивать и на нем", - цитирует Хирна BoxingScene.