  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хирн: Я обещаю, что Джошуа и Тайсон подерутся
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хирн: Я обещаю, что Джошуа и Тайсон подерутся

Бокс
(1 голосов)

Однако дата поединка пока неизвестна

Хирн: Я обещаю, что Джошуа и Тайсон подерутся
Новина українською

Промоутер Эдди Хирн раскрыл детали подготовки к бою между чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО) и чемпионом WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Функционера цитирует Boxing News 24.

"Независимо от того, победит Фьюри в бою с Уайлдером или проиграет, я обещаю, что Джошуа и Тайсон подерутся в будущем. В этом нет сомнений.

Не могу сказать то же самое о поединке с Уайлдером, поскольку я не знаю. Я знаю, что Фьюри хочет драться с "Эй Джеем", и знаю, что Джошуа действительно желает сразиться с Тайсоном. Они оба понимают, насколько крупным их бой будет для Великобритании".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...