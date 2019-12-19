Хирн: Я обещаю, что Джошуа и Тайсон подерутся

Промоутер Эдди Хирн раскрыл детали подготовки к бою между чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО) и чемпионом WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Функционера цитирует Boxing News 24.

"Независимо от того, победит Фьюри в бою с Уайлдером или проиграет, я обещаю, что Джошуа и Тайсон подерутся в будущем. В этом нет сомнений.

Не могу сказать то же самое о поединке с Уайлдером, поскольку я не знаю. Я знаю, что Фьюри хочет драться с "Эй Джеем", и знаю, что Джошуа действительно желает сразиться с Тайсоном. Они оба понимают, насколько крупным их бой будет для Великобритании".