Джошуа советуют не связываться с Уайлдером

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Гленн Маккрори считает, что Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) не стоит драться с американским чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО).

"Фанаты бокса, конечно, захотят увидеть такой бой, но Джошуа лучше вообще не приближаться к Деонтэю, потому что его нокаутируют.

Хотя лично я надеюсь, что он не спрыгнет с боя. Именно в такой схватке Энтони выяснит, вернулся ли он, сможет ли застолбить себе место в истории и претендовать на величие", - заявил Маккрори.

55-летний ветеран также считает, что у Тайсона Фьюри куда больше шансов в бою с Уайлдером, если он будет боксировать в стиле Энтони Джошуа в реванше с Энди Руисом.

2020 год Энтони Джошуа должен начать боем с Кубратом Пулевым, а у Деонтея Уайлдера запланирован реванш с Фьюри.