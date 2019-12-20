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Джошуа советуют не связываться с Уайлдером

Бокс
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На родине не верят в британского чемпиона.

Джошуа советуют не связываться с Уайлдером
Новина українською

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Гленн Маккрори считает, что Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) не стоит драться с американским чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО).

"Фанаты бокса, конечно, захотят увидеть такой бой, но Джошуа лучше вообще не приближаться к Деонтэю, потому что его нокаутируют.

Хотя лично я надеюсь, что он не спрыгнет с боя. Именно в такой схватке Энтони выяснит, вернулся ли он, сможет ли застолбить себе место в истории и претендовать на величие", - заявил Маккрори.

55-летний ветеран также считает, что у Тайсона Фьюри куда больше шансов в бою с Уайлдером, если он будет боксировать в стиле Энтони Джошуа в реванше с Энди Руисом.

2020 год Энтони Джошуа должен начать боем с Кубратом Пулевым, а у Деонтея Уайлдера запланирован реванш с Фьюри.

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В статье: Энтони Джошуа Дионтей Уайлдер
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Источник:
Vringe.com
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