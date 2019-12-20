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Редкач: План на бой – нокаутировать Гарсию

Бокс
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Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) хочет еще раз удивить профи-бокс.

Редкач: План на бой – нокаутировать Гарсию
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Редкач 25 января в Бруклине в бою за статус претендента на титул WBC в полусреднем весе встретится с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия (35-2, 21 КО).

"Шанс боксировать на Barclays Center – огромная честь для меня. Хочу поблагодарить Гарсию за то, что он принял бой. Мои друзья и семья дают мне волю к победе. Эта поддержка, а также мой опыт – вот что нужно мне, чтобы выиграть этот бой.

Я хочу, чтобы фанаты Гарсии пришли 25 января, потому что вы увидите отличный бой. Я собираюсь дать отличный бой.

Намерен нокаутировать Гарсию. Вот бой простой план на бой. Я тренируюсь очень усердно, потому что это бой очень важен для меня", - приводит слова Редкача BoxingScene.

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В статье: Иван Редкач Дэнни Гарсия
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