Редкач: План на бой – нокаутировать Гарсию

Редкач 25 января в Бруклине в бою за статус претендента на титул WBC в полусреднем весе встретится с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия (35-2, 21 КО).

"Шанс боксировать на Barclays Center – огромная честь для меня. Хочу поблагодарить Гарсию за то, что он принял бой. Мои друзья и семья дают мне волю к победе. Эта поддержка, а также мой опыт – вот что нужно мне, чтобы выиграть этот бой.

Я хочу, чтобы фанаты Гарсии пришли 25 января, потому что вы увидите отличный бой. Я собираюсь дать отличный бой.

Намерен нокаутировать Гарсию. Вот бой простой план на бой. Я тренируюсь очень усердно, потому что это бой очень важен для меня", - приводит слова Редкача BoxingScene.