Тренер Руиса: Когда Энди приходил в зал, я делал все, чтобы он набрал лучшую форму

Тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе, мексиканца Энди Руиса (33-2, 22 КО) Мени Роблес рассказал, как шла подготовка к бою против британца Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и о времени после поединка. Его цитирует Fighters.rep:

"Если Руис хочет тренироваться, я готов. Пусть приходит, и мы продолжим работать. Однако Энди должен определиться, чего он действительно хочет.

Когда Руис приходил в зал, я делал все возможное, чтобы он набрал лучшую форму. Я недавно отправил ему сообщение, однако не получил ответа", - сказал Роблес.

Напомним, что Энди Руис не защитил свои титулы чемпиона мира в бою-реванше против британца Энтони Джошуа и проиграл единогласным решением судей.