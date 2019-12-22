Василий Ломаченко: У Лопеса есть явные проблемы в защите. Видео интервью

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) прокомментировал бой мексиканца Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) и ганца Ричарда Комми (29-3; 26 КО), рассказал о своем следующем сопернике и о планах на будущее. Его большое интервью на You-Tube канале Loma Official TV.

О бое Лопес - Комми

-Василий, ты только что вернулся из боя Лопес - Комми пояса IBF, что ты увидел в Нью-Йорке, что ты увидел в этом поединке?

-Честно говоря, было недостаточно времени, чтобы понять до конца, но за эти два раунда, что я увидел, я понял, что у Лопеса есть проблемы в защите, потому что за один раунд, причем за первый раунд, он успел очень много ударов пропустить от Комми, таких, которые можно было не пропускать.

Он не смог собраться и отмерить свою дистанцию, на которой он должен был находиться. Но потом каким-то чудом он попал в Комми и закончил бой. Я думаю, что если бы не этот счастливый удар, то можно было бы увидеть много интересного в этом бою.

Видео полного интервью: