Ломаченко: Для Top Rank Лопес важнее меня

Ломаченко и Лопес выяснят отношения ориентировочно в апреле 2020 года. В случае победы украинец завоюет титул IBF и станет абсолютным чемпионом мира в легком весе.

"Думаю, что для Top Rank наш с Лопесом бой – это беспроигрышный вариант. Побеждаю я – подтверждаю свое звание звезды промоутерской компании, проигрываю – у них появляется новая мега-звезда.

Наверное, скорее всего для их бизнеса Лопес даже более выгодная фигура", - сказал Ломаченко в интервью своему YouTube-каналу.

Ранее Василий Ломаченко заявил, что у Теофимо Лопеса есть проблемы в защите.