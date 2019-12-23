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Ломаченко: Для Top Rank Лопес важнее меня

Бокс
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Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) поговорил о бое с Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

Ломаченко: Для Top Rank Лопес важнее меня
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Ломаченко и Лопес выяснят отношения ориентировочно в апреле 2020 года. В случае победы украинец завоюет титул IBF и станет абсолютным чемпионом мира в легком весе.

"Думаю, что для Top Rank наш с Лопесом бой – это беспроигрышный вариант. Побеждаю я – подтверждаю свое звание звезды промоутерской компании, проигрываю – у них появляется новая мега-звезда.

Наверное, скорее всего для их бизнеса Лопес даже более выгодная фигура", - сказал Ломаченко в интервью своему YouTube-каналу.

Ранее Василий Ломаченко заявил, что у Теофимо Лопеса есть проблемы в защите.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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