Спенс возобновил тренировки после жуткой аварии

В октябре Спенс в Далласе на высокой скорости не справился с управлением и разбил свой Ferrari. Один из лучших боксеров современности выпал из спорткара и только чудом избежал серьезных травм.

"Любой другой, наверное, погиб бы там. А я безопасно выбрался из всего этого и смогу вернуться без каких-либо ограничений на ринг в следующем году. Медики дали зеленый свет, просканировали все, что только можно. Они считают это чудом

Уже начал тренироваться на прошлой неделе, чувствую себя хорошо. Побил лапы, побегал, все такое. Ничего не болит. Ощущение, словно вернулся в зал просто после затяжного отдыха", - говорит американец.

По слова Эррола Спенса, в промежуточных боях он не нуждается. Чемпион мира готов драться с Мэнни Пакьяо или Теренсом Кроуфордом.