  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Спенс возобновил тренировки после жуткой аварии
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спенс возобновил тренировки после жуткой аварии

Бокс
(1 голосов)

Чемпион WBC и IBF Эррол Спенс (26-0, 21 КО) готовится к возвращению на ринг.

Спенс возобновил тренировки после жуткой аварии
Новина українською

В октябре Спенс в Далласе на высокой скорости не справился с управлением и разбил свой Ferrari. Один из лучших боксеров современности выпал из спорткара и только чудом избежал серьезных травм.

"Любой другой, наверное, погиб бы там. А я безопасно выбрался из всего этого и смогу вернуться без каких-либо ограничений на ринг в следующем году. Медики дали зеленый свет, просканировали все, что только можно. Они считают это чудом

Уже начал тренироваться на прошлой неделе, чувствую себя хорошо. Побил лапы, побегал, все такое. Ничего не болит. Ощущение, словно вернулся в зал просто после затяжного отдыха", - говорит американец.

По слова Эррола Спенса, в промежуточных боях он не нуждается. Чемпион мира готов драться с Мэнни Пакьяо или Теренсом Кроуфордом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бокс Эррол Спенс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...