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Уайлдер: Добавлю Фьюри в коллекцию нокаутов
Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) хочет досрочно покончить с Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 КО).
Реванш между Уайлдером и Фьюри состоится 22 февраля. В первом бою в декабре 2018 года американец дважды отправлял претендента в нокдаун, чем добился равенства на судейских записках.
"Это будет потрясающий бой, потрясающая ночь. Вся работа, которую мы проводим в тренировочном лагере, приведет к том, что Фьюри добавится к моей коллекции памятных нокаутов.
Что бы Фьюри не хотел делать со своей карьерой и чем бы он не занимался, все, что он делает, – это готовится к тому, чтобы стать частью моей карьеры", - приводит слова Уайлдера BoxingScene.
Ожидается, что Уайлдер и Фьюри вне зависимости от результата реванша проведут третий бой.
Ранее UА-Футбол сообщал, что новым тренером Тайсона Фьюри стал племянник бывшего наставника Владимира Кличко.