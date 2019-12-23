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Отец Фьюри: Тайсон работал на лапах с весом 120 кг и рвал меня на части

Бокс
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Цыганский король неплохо подготовился к предстоящему поединку

Отец Фьюри: Тайсон работал на лапах с весом 120 кг и рвал меня на части
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Отец экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО) Джон Фьюри рассказал, что на реванш против обладателя титула WBC Деонтея Уайлдера (42-0-1, 41 КО) его сын выйдет с весом 121 кг. Слова Фьюри-старшего приводит BT Sport.

"На этот раз Тайсон будет другим боксером Он будет весит больше, ближе к своему естественному весу. Его рост 206 см, он может весить около 119 кг (262 фунта), даже 121 кг. Но стоит ему сбросить эти 4 кг и удар уходит вместе с ними.

Но я работал с ним на лапах на прошлой неделе и с весом 120 кг он рвал меня на части. В прошлый раз полусредневес мог бы ударить сильнее, и он не смог его победить тогда. Но сейчас Тайсон работает над техникой с Шугаром Хиллом, чтобы нокаутировать его".

напомним, что реванш Уайлдер – Фьюри запланирован на февраль 2020 года.

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В статье: Тайсон Фьюри
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