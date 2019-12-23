Теофимо Лопес: Грядут большие и лучшие времена

Чемпион мира по версии IBF в легком весе (до 61,2 кг) Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) неожиданно заявил о желании стать примером для молодежи и превратиться в народного чемпиона. Цитирует Лопеса NY Post.

"Я хочу быть большим и лучшим примером для молодого поколения. Хочу влиять на них, быть мотиватором для молодежи. Хочу изменить мир к лучшему. Каждый из нас проходит через ситуации и обстоятельства, которые служат для нас уроком. Хорошие они или плохие, вы в любом случае учитесь на каждом из них. Это как раз обо мне – я ни о чем и никогда не жалею, потому что убежден, что все случается не просто так, и я наслаждаюсь жизнью, несмотря ни на что".

"Я думаю, у нас на подходе прекрасное поколение. На небосводе этой эры много звезд, и у нас есть потенциал делать большие бои. Не важно, кто занимает первое, второе или третье место в паунде. Главное, кто лучше делает свою работу. Многие солидарны во мнении, что я все делаю правильно и иду по лучшему из путей. Господь одарил меня в ринге, и моя работа заключается в том, чтобы вернуть этот дар за пределами ринга, став народным чемпионом. Грядут большие и лучшие времена".

Напомним, что в апреле следующего года Лопес может провести бой с Василием Ломаченко.