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Далакян проведет свой следующий бой 8 февраля
Соперником украинца стал Хосбер Перес
Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян проведет свой следующий бой 8 февраля 2020 боя в Киеве в КВЦ "Парковый". Об этом сообщает Union Boxing Promotion.
Соперником украинца будет 24-летний венесуэлец Хосбер Перес (16-2, 12 КО). Перес выступает на профи-ринге с 2016 года.
Свой предыдущий бой Далакян провел 15 июля текущего года, победив Саравута Тарвонхама.
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