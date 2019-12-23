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Далакян проведет свой следующий бой 8 февраля

Бокс
(1 голосов)

Соперником украинца стал Хосбер Перес

Далакян проведет свой следующий бой 8 февраля
Новина українською

Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян проведет свой следующий бой 8 февраля 2020 боя в Киеве в КВЦ "Парковый". Об этом сообщает Union Boxing Promotion.

Соперником украинца будет 24-летний венесуэлец Хосбер Перес (16-2, 12 КО). Перес выступает на профи-ринге с 2016 года.

Свой предыдущий бой Далакян провел 15 июля текущего года, победив Саравута Тарвонхама.

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В статье: Артем Далакян
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