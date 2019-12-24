Альварес признан боксером года по версии The Ring

Звание лучшего боксера года по версии журнала The Ring Альварес добыл за счет двух побед в чемпионских боях. В мае Канело единогласным решением судей разобрался с Дэниелом Джейкобсом и отобрал у американца пояс IBF в среднем весе, а в ноябре нокаутировал Сергея Ковалева и завоевал титул WBO в полутяжелом дивизионе.

Тренер Альвареса Эдди Рейносо назван лучшим наставником года по версии редакции The Ring.

Лучшим боем года The Ring объявил финальный поединок второго сезона Суперсерии, в котором Наоя Иноуэ по судейским запискам побил ветерана Нонито Донэйра.

Автором лучшего нокаута года стал чемпион WBC Деонтей Уайлдер, который в реванше одним ударом сбил с ног кубинца Луиса Ортиса.

Сенсацию года сотворил в первом бою с Энтони Джошуа сотворил Энди Руис. Третий раунд этого поединка с обоюдными нокдаунами признан лучшим раундом года.

Самым большим событием года по версии The Ring стал реванш между Джошуа и Руисом в Саудовской Аравии. Боксеры суммарно заработали за бой около 100 миллионов долларов.