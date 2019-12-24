  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Альварес признан боксером года по версии The Ring
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Альварес признан боксером года по версии The Ring

Бокс
(2 голосов)

Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) получил признание от престижного издания.

Альварес признан боксером года по версии The Ring
Новина українською

Звание лучшего боксера года по версии журнала The Ring Альварес добыл за счет двух побед в чемпионских боях. В мае Канело единогласным решением судей разобрался с Дэниелом Джейкобсом и отобрал у американца пояс IBF в среднем весе, а в ноябре нокаутировал Сергея Ковалева и завоевал титул WBO в полутяжелом дивизионе.

Тренер Альвареса Эдди Рейносо назван лучшим наставником года по версии редакции The Ring.

Лучшим боем года The Ring объявил финальный поединок второго сезона Суперсерии, в котором Наоя Иноуэ по судейским запискам побил ветерана Нонито Донэйра.

Автором лучшего нокаута года стал чемпион WBC Деонтей Уайлдер, который в реванше одним ударом сбил с ног кубинца Луиса Ортиса.

Сенсацию года сотворил в первом бою с Энтони Джошуа сотворил Энди Руис. Третий раунд этого поединка с обоюдными нокдаунами признан лучшим раундом года.

Самым большим событием года по версии The Ring стал реванш между Джошуа и Руисом в Саудовской Аравии. Боксеры суммарно заработали за бой около 100 миллионов долларов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Сауль Альварес Энди Руис
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...