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Американец нокаутировал соперника в 70 лет и попал в Кингу рекордов Гиннеса
Альберт Хьюз феерично вернулся на профессиональный ринг.
В Индианаполисе Хьюз во втором раунде нокаутировал 43-летнего Треймена Таунса. Бой был завершен после нескольких нокдаунов.
70-летний Хьюз после боя официально вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной профессиональный боксер. Американец превзошел достижение Стива Ворда, который в 2017 году выходил на ринг в 60-летнем возрасте.
Бой с Таунсом стал для Хьюза первым с 1983 года. Всего рекордсмен провел на профи-ринге 22 боя, в которых добыл 11 побед.
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