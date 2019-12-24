  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Американец нокаутировал соперника в 70 лет и попал в Кингу рекордов Гиннеса
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Американец нокаутировал соперника в 70 лет и попал в Кингу рекордов Гиннеса

Бокс
(1 голосов)

Альберт Хьюз феерично вернулся на профессиональный ринг.

Американец нокаутировал соперника в 70 лет и попал в Кингу рекордов Гиннеса
Новина українською

В Индианаполисе Хьюз во втором раунде нокаутировал 43-летнего Треймена Таунса. Бой был завершен после нескольких нокдаунов.

70-летний Хьюз после боя официально вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной профессиональный боксер. Американец превзошел достижение Стива Ворда, который в 2017 году выходил на ринг в 60-летнем возрасте.

Бой с Таунсом стал для Хьюза первым с 1983 года. Всего рекордсмен провел на профи-ринге 22 боя, в которых добыл 11 побед.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бокс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...