Американец нокаутировал соперника в 70 лет и попал в Кингу рекордов Гиннеса

В Индианаполисе Хьюз во втором раунде нокаутировал 43-летнего Треймена Таунса. Бой был завершен после нескольких нокдаунов.

70-летний Хьюз после боя официально вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной профессиональный боксер. Американец превзошел достижение Стива Ворда, который в 2017 году выходил на ринг в 60-летнем возрасте.

Бой с Таунсом стал для Хьюза первым с 1983 года. Всего рекордсмен провел на профи-ринге 22 боя, в которых добыл 11 побед.