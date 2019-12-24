Мейвезер – самый высокооплачиваемый спортсмен 10-летия

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер за последние 10 лет увеличил свое финансовое состояние на 950 миллионов долларов, что позволило ему занять первую строку в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов декады. Примечательно, что Мейвезер ушел из бокса в 2015 году, но с тех пор провел несколько шоу-боев, включая денежный поединок со звездой MMА Конором МакГрегором.

Мейвезеру в рейтинге Forbes удалось опередить Криштиану Роналду (800 млн долларов), Лионеля Месси (750), ЛеБрона Джеймса (680) и Роджера Федерера (640).

Самой высокооплачиваемой спортсменкой 10-летия стала экс-первая ракетка мира Серена Уильямс, заработавшая за этот период 215 миллионов долларов.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Мейвезер вместе с Владимиром Кличко претендует на звание лучшего боксера 10-летия.