Джошуа: Не сомневаюсь, что верну пояс, если потеряю его

После победы в реванше над Энди Руисом (33-2, 22 КО) Джошуа в статусе чемпиона WBA, WBO и IBF 2020 год должен начать обязательной защитой с Кубратом Пулевым или Александром Усиком. Вероятней всего, британцу придется выбирать между титулом WBO и IBF.

"Я бы не хотел отказываться от одного из титулов, ведь их так трудно собирать, пояса эти. Досадно, если придется сделать это из-за боксерской политики, но я никак не могу на это повлиять. Если потеряю один из них, то не сомневаюсь, что смогу вернуть его обратно.

Время летит очень быстро, и все очень легко забывается. Так что мы просто смотрим в новый год и стремимся навстречу большим вызовам и событиям с надеждой, что впереди еще много памятных лет. Мы примем любой вызов", - сказал Джошуа в интервью Sky Sports.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Джошуа хочет драться с Усиком уже в следующем бою.