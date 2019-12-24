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Издание The Ring назвало лучший нокаут 2019 года
Победу одержал Деонтей Уайлдер
Издание The Ring назвало лучший нокаут 2019 года. Победу одержал американский чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер.
Напомним, что 23 ноября Уайлдер провел реванш с Луисом Ортисом. До момента остановки боя Оритс побеждал Уайлдера решением судей. Все трое отдали предпочтение именно ему. В двух судей на карточках было 59:56, еще у одного – 58:56.
Первый бой между Ортисом и Уайлдером также завершился досрочной победой американца. Луис был нокаутирован в десятом раунде.
После этого поединка, вероятно, следующим соперником Уайлдера станет Тайсон Фьюри. По предварительной информации, реванш между боксерами должен состояться в феврале 2020 года.