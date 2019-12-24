Издание The Ring назвало лучший нокаут 2019 года. Победу одержал американский чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер.

Напомним, что 23 ноября Уайлдер провел реванш с Луисом Ортисом. До момента остановки боя Оритс побеждал Уайлдера решением судей. Все трое отдали предпочтение именно ему. В двух судей на карточках было 59:56, еще у одного – 58:56.

Первый бой между Ортисом и Уайлдером также завершился досрочной победой американца. Луис был нокаутирован в десятом раунде.

После этого поединка, вероятно, следующим соперником Уайлдера станет Тайсон Фьюри. По предварительной информации, реванш между боксерами должен состояться в феврале 2020 года.