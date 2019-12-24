Деревянченко: У Головкина контракт на 100 миллионов долларов, вот его и тянут за ухо

Средневес Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) считает, что его поражение в бою против чемпиона мира IBF Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) несправедливое. Также украинец намерен провести бой с Альваресом в 2020-м году. Об этом боксер рассказал в интервью Youtube-каналу От души в душу.

"Да, тянут его за ухо. Ну, у него контракт с DAZN на 100 млн вроде бы. Большой контракт, невыгодно телевидению, чтобы он проигрывал. Они хотят сделать третий бой с Альваресом".

О бое с Альваресом

"От боя с Канело совсем не я отказался. Не получилось договориться, они там всякие санкции вписывали. Если у тебя будет на один фунт (450 граммов) больше вес, то штраф около миллиона. Потом если я буду говорить, что я с Альваресом буду боксировать до релиза DAZN, тоже какие-то санкции. Они так контракт составили, что там везде капканы были. Они не согласились давать ту сумму, что мой менеджер называл. Мы хотели $ 7 млн, они были несогласны. Альварес бы получил гонорар в $ 35 млн.

Они говорили: вот, мы с Джейкобсом боксировали и выиграли, а Деревянченко ему проиграл и хочет такие большие деньги. Пусть типа довольствуется этим. Сейчас приеду в Америку и будем разговаривать, пытаться устроить в 2020 году бой с Альваресом"