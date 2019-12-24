Джошуа не намерен отказываться от титулов

Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом вернул себе три пояса супертяжелого веса, однако ему нужно будет в 2020 году защищать титулы.

В частности, по линии IBF на титул Джошуа претендует Кубрат Пулев, а по WBO - Александр Усик. И обе организации требуют провести эти бои в ближайшее время.

Скорее всего, Энтони придется отказаться от одного из титулов, сделав его вакантным.

"Я буду очень зол, если у меня просто так отберут пояс, если сделают один из титулов вакантным. Их и так тяжело собирать и удерживать в течение длительного времени".

"Если из-за политики в боксе придется отдать один пояс, то это будет печально. Но ничего. Я знаю, что смогу вернуть его обратно", - сказал Джошуа.