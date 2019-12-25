Чисора оценит: Усик снова занялся жонглированием. ВИДЕО

Украинец развлек журналистов жонглированием частями микрофонов. Получилось почти идеально:

Очередные фокусы Усика наверняка развеселят его потенциального соперника Дерека Чисору (32-9, 23 КО), который в одном из своих недавних интервью призвал украинца перестать жонглировать и заняться боксом.

Бой Усик-Чисора может состояться в феврале-марте 2020 года.