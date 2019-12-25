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Чисора оценит: Усик снова занялся жонглированием. ВИДЕО
Александр Усик (17-0, 13 КО) порадовал очередным трюком.
Украинец развлек журналистов жонглированием частями микрофонов. Получилось почти идеально:
Очередные фокусы Усика наверняка развеселят его потенциального соперника Дерека Чисору (32-9, 23 КО), который в одном из своих недавних интервью призвал украинца перестать жонглировать и заняться боксом.
Бой Усик-Чисора может состояться в феврале-марте 2020 года.
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