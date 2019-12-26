Джошуа предложили подраться в Конго

Менеджер Джошуа Фредди Каннингхэм сообщил, что чемпиону WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе поступило предложение провести бой в Конго.

"Промоутер Эдди Хирн изучает этот вариант, так как предложение уже поступило. Мы не говорим о том, что следующий бой Джошуа проведет в Африке. Скажем так, время еще не пришло. Но Джошуа хочет драться в Африке. И 100% рано или поздно он это сделает", - сказал Каннингхэм.

Джошуа может пойти по стопам Мухаммеда Али, который в 1974 году в Конго (тогда страна называлась Республика Заир) в 8-м раунде нокаутировал Джорджа Формена.

Энтони Джошуа планирует вернутся на ринг в апреле 2020 года, а главным претендентом на бой с уроженцем Нигерии считается обязательный претендент по линии IBF Кубрат Пулев (28-1, 14 КО).