Спарринг-партнер Ломаченко: Василий на ступеньку выше Лопеса

"Я был в двух тренировочных лагерях Ломаченко. Он умный боксер, очень умный. Василий отлично подстраивается, он расслабленный. Все его удары – по делу. У него можно очень многому научиться.

Мне нравится и Теофимо Лопес, он взрывной и хороший боксер. Но я думаю, что Ломаченко находится на одну ступеньку выше Лопеса. Впрочем, этот бой может пойти по любому сценарию", - сказал Зунига в интервью YouTube-каналу EsNews.

Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) в середине декабря во втором раунде нокаутировал Ричарда Комми Ричарда Комми (29-3, 26 КО) и завоевал титул IBF в легком весе.

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) в последний раз выходил на ринг в августе, побив единогласным решением судей британца Люка Кэмпбелла (20-3, 16 КО).

Ранее Теофимо Лопес озвучил ориентировочную дату боя с Василием Ломаченко.