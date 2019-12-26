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У Деревянченко будет новый промоутер

Бокс
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Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) решил перезагрузить свою карьеру.

У Деревянченко будет новый промоутер
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Деревянченко сообщил, что влиятельный промоутер Лу Дибелла больше не имеет отношения к его карьере.

"У меня закончился контракт с Лу Дибеллой. Получается, что я сейчас свободный агент. Он еще не предлагал новый, потому что я пока в Украине нахожусь. Но, когда вернусь в Штаты, то, наверное, какое-то предложение мне сделает. Я его посмотрю, конечно, но я бы не хотел с ним уже работать.

Причина в том, что года два назад у меня простои были сильно большие. Он мне не мог организовать бои. И гонорары были маленькие. Было туговато.

Так что, кто хочет стать моим промоутером, должен предложить мне пять боев и хорошую сумму, шесть нулей", - сказал бывший двукратный претендент на титул IBF в легком весе.

Сергей Деревянченко в последнем бою спорным решением судей проиграл звездному Геннадию Головкину и упустил шанс стать чемпионом мира.

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В статье: Бокс Сергей Деревянченко
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