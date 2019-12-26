Беринчик возобновил тренировки

Беринчик в последний раз выходил на ринг в начале октября – украинец единогласным решением судей побил Патрисио Морено (26-4, 19 КО) и защитил пояс WBO International в легком весе.

"Друзья, простите, что меня так долго не было. Я отдыхал от своих тренировок и от вас всех. Так что теперь я на связи, я в спорте, я в деле, я в теме. Всем – сила, всем – спорт", - сказал Беринчик во время пробежки.

Ранее Денис Беринчик поделился своими планами на 2020 год.