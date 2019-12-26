Руис игнорирует тренера после поражения от Джошуа

Руис 7 декабря в Саудовской Аравии в реванше с разгромным счетом на судейских записках проиграл Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и расстался с поясами WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

"Мы поговорили после боя. Но с тех самых пор я с ним реально не общался. Он сейчас дома. Я отправил ему сообщение на следующий день. Поинтересовался его самочувствием. Но ответа так и не получил до сих пор. Что сказать? Я прихожу в зал каждый день. Если он готов, то пора приступать к работе.

Деньги — это ведь не все. Он ведь мечтает о наследии. Все зависит от него. Если ему это интересно, то пускай возвращается в зал. Я здесь, я его жду. Иногда поражение помогает. Оно имеет отрезвляющий эффект. Ты просыпаешься и понимаешь, что на самом деле имеет ценность. Ты просыпаешься с вновь обретённым чувством голода", - говорит тренер мексиканца.

На данный момент неизвестно, когда Энди Руис планирует вернуться на ринг. У мексиканца есть гарантия от Энтони Джошуа на третий бой, но этот поединок точно не состоится в 2020 году.