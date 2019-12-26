Джошуа жаждет встречи с Уайлдером

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа заявил, что в первую очередь хотел бы встретиться с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером и, таким образом, объединить титулы.

"Теперь у меня есть четыре титула. Так что Деонтей Уайлдер, обладающий поясом по версии WBC — мой приоритет. С тех пор как я вернул титулы, прошло пару недель и у меня даже не было шанса подумать о том, кто будет моим следующим соперником", — приводит слова британца Boxingnews24.

Отметим, что Деонтей Уайлдер следующий поединок планирует провести с Тайсоном Фьюри. Энтони Джошуа же придётся выбирать между Кубратом Пулевым и Александром Усиком. Первый претендует на титул чемпиона мира по версии IBF, а второй — обязательный претендент по версии WBO.