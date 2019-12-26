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В США был застрелен боксер

Бокс
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Кубинцу было 30 лет

В США был застрелен боксер
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Близ Майами (штат Флорида, США) произошёл трагический инцидент, завершившийся смертью 30-летнего боксёра.

Представитель супертяжёлого веса, кубинский спортсмен Йендрис Родригес Вальдес (2-7-1, 2 КО) вступил в спор с одним из сотрудников на ферме, на которой он подрабатывал. В результате конфликта Вальдес был застрелен, сообщает BoxingScene. Вальдес и его напарник по работе занимались забоем свиней, причина конфликта и другие подробности убийства пока не раскрываются.

Отметим, что лишь за два дня до трагедии Вальдес провёл свой 10-й поединок на профессиональном ринге. На вечере бокса в Майами он свёл к ничьей четырёхраундовую встречу с дебютантом профессионального ринга Дрю Дуэлли (0-0-1).

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В статье: Бокс
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